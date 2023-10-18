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В Рязанской области прошел профориентационный форум с участием IT-компаний

В Рязанской области прошел профориентационный форум, в рамках которого состоялась выставка IT-компаний и учебных заведений региона. Об этом сообщили в группе «Цифровой регион».

На открытии мероприятия участников приветствовали зампред правительства Рязанской области Артем Никитин, министр цифрового развития Андрей Ульянов и министр образования Ольга Щетинкина.

Выставку посетили более 300 школьников из Рязани и региона. Они узнали о программах обучения и возможностях дальнейшего трудоустройства на предприятия IT-отрасли, их направлениях деятельности и достижениях.

«Для ребят была создана уникальная возможность не только погрузиться в цифровизацию, но своими глазами увидеть интересные кейсы и решения», — подвел итог форума Андрей Ульянов.

Завершилась выставка интеллектуальным квизом. 1 место заняла команда № 14 (учащиеся рязанских школ № 1, № 19, № 25, № 64), 2 место у команды № 10 (учащиеся рязанских школ № 44 и № 69), 3 место заняла команда № 5 (учащиеся школ Шацка, Рыбного и Сапожка).