Более 70% россиян поддержали создание зоополиции

В Госдуме дорабатывают законопроект об учреждении зоополиции — она будет контролировать соблюдение норм о животных. За такую инициативу выступили 74% россиян. Данные исследования предоставил SuperJob.

Около 40% опрошенных уверены в необходимости подобного правоохранительного органа. 26% против введения института зоополиции: по их словам, существующего законодательства вполне достаточно.

Хозяева кошек и собак чаще высказывались за начало работы зоополиции (по 46%), чем россияне без четвероногих питомцев (34%).