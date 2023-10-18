Bloomberg: Байден запросит у конгресса США 100 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню

Президент США Джо Байден планирует запросить у американского конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Президент Джо Байден обдумывает запросить дополнительно около 100 миллиардов долларов, которые будут включать военную помощь Израилю и Украине, а также средства на защиту границы и помощь странам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань», — говорится в публикации.