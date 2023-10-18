Бастрыкин потребовал проверить информацию о нарушении прав сироты из Рязанской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Рязани о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

19-летний рязанец рассказал, что состоял в очереди на получение положенного по закону жилья, однако по достижении совершеннолетия он был оттуда исключен, потому что у его бабушки есть квартира, хотя это помещение является муниципальным.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Владимиру Никешкину провести проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.