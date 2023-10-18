Банк России приостановил выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей

Банк России приостановил выпуск обновленной банкноты в 1000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Центробанке отметили, что доработают дизайн обновленной купюры.

Напомним, на ней изображен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви без креста. Что возмутило общественность.

Ранее в России представили обновленные 1000- и 5000-рублевые купюры.