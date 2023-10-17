Жителя Рязанской области осудили за угон автомобиля и кражи с приусадебного участка односельчанина

Жителя Рязанской области осудили за угон автомобиля и кражи с приусадебного участка односельчанина. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Кражи совершены с октября 2022 по январь 2023 года.

24 октября 2022 года осужденный выпивал с приятелем. Когда последний уснул, тот взял ключи от автомобиля «Лада 210740», принадлежащие приятелю, и угнал автомобиль. Управляя машиной, он наехал на колодец. Автомобиль, получив повреждения, заглох, а угонщик скрылся.

13 ноября 2022 года осужденный проник на приусадебный участок к своему соседу в селе Субботино Захаровского района. Оттуда мужчина украл чугунные батареи, которые сдал в пункт приема металлолома. Полученными от сдачи деньгами он распорядился по своему усмотрению.

3 января 2023 года подсудимый приехал в Захарово. Там он проник в сарай брата и украл дисковую пилу. Ее он сдал в ломбард, а деньги потратил на алкоголь.

Мужчина дал признательные показания, раскаялся в содеянном, полностью признал вину. Также у него есть заболевание.

Жителя Захаровского района приговорили к двум годам трем месяцам в колонии строгого режима.