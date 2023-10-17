Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
Срд, 18
Чтв, 19
ЦБ USD 97.29 -0.02 17/10
ЦБ EUR 102.52 -0.03 17/10
Нал. USD 96.91 / 97.9 17/10 12:50
Нал. EUR 102.31 / 103.26 17/10 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
3 465
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
9 899
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
8 044
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
11 989
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В США заявили, что Украина может потерять еще больше своих территорий

Украина не реализует планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на бывшего американского дипломата Часа Фримана.

«У Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий», — заявил он.

Кроме того, эксперт не согласился с позицией официального Киева и отметил большие потери в живой силе ВСУ.

По мнению Фримана, если мирные переговоры состоятся, то они будут проходить не на украинских условиях. При этом предыдущие договоренности между сторонами были гораздо более выгодны для Киева.