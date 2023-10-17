В США заявили, что Украина может потерять еще больше своих территорий

Украина не реализует планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на бывшего американского дипломата Часа Фримана.

«У Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий», — заявил он.

Кроме того, эксперт не согласился с позицией официального Киева и отметил большие потери в живой силе ВСУ.

По мнению Фримана, если мирные переговоры состоятся, то они будут проходить не на украинских условиях. При этом предыдущие договоренности между сторонами были гораздо более выгодны для Киева.