В Скопинском районе 57-летний водитель легковушки скончался в ДТП с грузовиком

В Скопинском районе 16 октября произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Трагедия случилась в 21:35 на на 255 км а/д Р-22 «Каспий». 57-летний житель Воронежской области за рулем «Лада 219010» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Scania Р114 GA6X4NZ, за рулем которого был 44-летний житель Московской области.

В результате аварии водитель отечественного авто скончался на месте.