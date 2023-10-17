В Северной Корее назвали учения НАТО репетицией войны

Северокорейский ученый Ким Дон Мен высказал, что ежегодные ядерные учения НАТО Steadfast Noon являются репетицией ядерной войны. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Ким Дон Мен отметил, что стремление США к «ядерной гегемонии» является источником нестабильности в мире. Они вкладывают много денег в милитаризацию космоса, наращивание ядерного потенциала, усиление системы ПРО и разработку лазерного вооружения, но вместе с этим считают угрозой «укрепление обороноспособности других стран».

Ученый призвал международное сообщество обратить внимание на увеличение расходов Америки на ядерные вооружения.