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В Санкт-Петербурге мужчина убил прохожего вилкой

В Санкт-Петербурге мужчина убил вилкой прохожего, который поругался с его сожительницей. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в ночь на 14 октября возле дома на проспекте Космонавтов.

«У женщины во время прогулки с собакой произошел конфликт с прохожим. Она решила позвать на помощь сожителя. Тот во время потасовки ударил оппонента вилкой в шею», — сообщил источник.

Пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи.

Злоумышленник был задержан. Он признался в содеянном. Известно, что мужчина отбывал наказания за сбыт и производство наркотических средств, разбой, кражи.

Возбуждено уголовное дело.