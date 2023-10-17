В Санкт-Петербурге мужчина убил прохожего вилкой
В Санкт-Петербурге мужчина убил вилкой прохожего, который поругался с его сожительницей. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.
Инцидент произошел в ночь на 14 октября возле дома на проспекте Космонавтов.
«У женщины во время прогулки с собакой произошел конфликт с прохожим. Она решила позвать на помощь сожителя. Тот во время потасовки ударил оппонента вилкой в шею», — сообщил источник.
Пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи.
Злоумышленник был задержан. Он признался в содеянном. Известно, что мужчина отбывал наказания за сбыт и производство наркотических средств, разбой, кражи.
Возбуждено уголовное дело.