В Самарской области один человек погиб после падения дерева

В Самарской области один человек погиб после падения дерева. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК России.

Инцидент произошел в городе Отрадном.

На жителей упало дерево. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

В региональном главке СК РФ сообщили, что по факту случившегося возбуждено дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Следователи проверяют работу сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, у которого стояло дерево. По версии следствия, их бездействие могло стать причиной случившегося.