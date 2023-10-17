В Рязанской области за прошедшую неделю 97 человек заболели COVID-19

В Рязанской области за прошедшую неделю 97 человек заболели COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 17 октября на территории Рязанской области зарегистрировано 158 395 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 97 случаев за прошедшую неделю.

Всего на COVID-19 2 619 860 человек, из них за прошедшую неделю -9 702 человека.

Всего за неделю в России COVID-19 заболели 17 тысяч человек.