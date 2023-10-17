В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»
В Рязанской области 17 октября полицейские проверяют пешеходов на соблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
Экипажи ДПС дежурят в наиболее оживленных местах, в которых пешеходы всех больше нарушают правила.
Правоохранители напоминают:
- ходить по тротуару необходимо по правой стороне;
- при отсутствии тротуара можно идти по обочине;
- при отсутствии обочины можно идти по краю проезжей части навстречу машинам;
- переходить дорогу необходимо по пешеходным переходам;
- при отсутствии переходов в зоне видимости переходить можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин, не создавая помех для движения транспорта.