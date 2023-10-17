В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»

В Рязанской области 17 октября полицейские проверяют пешеходов на соблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Экипажи ДПС дежурят в наиболее оживленных местах, в которых пешеходы всех больше нарушают правила.

Правоохранители напоминают: