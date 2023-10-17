В Рязанской области полицейские поймали пьяного водителя

В Рязанской области полицейские поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что на улице Горького в Ряжске экипаж ДПС остановил автомобиль ВАЗ 211440. В ходе проверки документов выяснилось, что у водителя имеются признаки алкогольного опьянения.

Мужчине предложили пройти освидетельствование, по результатам которого обнаружили 0, 495 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники полиции отстранили местного жителя от управления транспортным средством и составили на него протокол.

Госавтоинспекция Рязанской области напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.