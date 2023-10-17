В Рязанской области несколько детей пострадали в школе от перцового баллончика

В Пронске несколько детей пострадали в школе от перцового баллончика. Об этом РЗН. инфо сообщили родители несовершеннолетних.

Инцидент произошел 13 октября. Отмечается, что газ распылили сами учащиеся, при этом руководство школы скрывают произошедшее.

Отмечается, что родители написали обращение главе СК Александру Бастрыкину.

В местной прокуратуре заявили, что проверка по данной информации находится на контроле.

«В ходе проверки, проводимой территориальным отделом полиции, будет дана оценка действиям законных представителей, должностным лицам образовательного учреждения», — говорится в сообщении.