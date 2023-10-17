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В Рязани закрыли движение транспорта по улице Чкалова

В Рязани закрыли движение транспорта по улице Чкалова. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 17:00 17 октября от дома № 16 по улице Чкалова до перекрестка с улицей Весенняя перекрыли движение транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения.

Объезд осуществляется по улицам Весенняя, Высоковольтная, проезд Завражнова.

На время проведения работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ огородят.

Движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененной схеме:

  • автобусы маршрута № 49M2 от остановки «Вокзал Рязань-2» следуют по улицам Чкалова, Первомайский проспект, проезд Завражнова, Высоковольтная далее по своему маршруту. При движении в сторону поселок Соколовка от остановочного пункта «Компания «ЕЛАМЕД» автобусы следуют по улицам Высоковольтная, проезд Завражнова, Первомайский проспект, Вокзальная далее по своему маршруту;
  • автобусы маршрута № 77M2 от остановки «Вокзал Рязань-2» следуют по улицам Чкалова, Первомайский проспект, проезд Завражнова, Высоковольтная, Весенняя далее по своему маршруту. При движении из поселка Мехзавода от остановочного пункта «Чаеразвесочная фабрика» автобусы следуют по улицам Весенняя, Высоковольтная, проезд Завражнова, Первомайский проспект далее по своему маршруту.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.