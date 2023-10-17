В Рязани пройдет выставка Юрия Тутукина «Пастель, природа и вдохновение»

19 октября в МВЦ «Фотодом» имени Каширина пройдет открытие выставки Юрия Тутукина «Пастель, природа и вдохновение». Об этом сообщает пресс-служба «Фотодома».

В экспозицию вошли 24 работы созданные в 2021—2023 годах. На них отражена окружающая природа. Юрий Тутукин старается показать красоту, спрятанную за пределами шумного и серого города.

«Пастель, созданная из природных материалов, легко ложиться на бумагу, превращая привычную природу в завораживающие пейзажи», — отметил автор.

Начало мероприятия — в 18:00.

Продлится выставка до 7 ноября.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+

Справка:

Тутукин Юрий Иванович родился в Новомосковске Тульской области в 1968 году. Прошел курс обучения в художественной школе и окончил Рязанское Художественное училище имени Вагнера в 1987 году. По образованию художник-оформитель, дизайнер в области дизайна частных и общественных интерьеров. В последние два года активно занимается живописью и графикой. Является членом Национального Союза пастелистов России с 2019 года. Работы находятся в частных и корпоративных собраниях. Живет и работает в Рязани.