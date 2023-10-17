Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
Срд, 18
Чтв, 19
ЦБ USD 97.35 0.06 18/10
ЦБ EUR 102.75 0.23 18/10
Нал. USD 96.88 / 97.9 17/10 16:37
Нал. EUR 102.52 / 103.3 17/10 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
3 560
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
9 985
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
8 129
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
12 069
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани пройдет выставка Юрия Тутукина «Пастель, природа и вдохновение»

19 октября в МВЦ «Фотодом» имени Каширина пройдет открытие выставки Юрия Тутукина «Пастель, природа и вдохновение». Об этом сообщает пресс-служба «Фотодома».

В экспозицию вошли 24 работы созданные в 2021—2023 годах. На них отражена окружающая природа. Юрий Тутукин старается показать красоту, спрятанную за пределами шумного и серого города.

«Пастель, созданная из природных материалов, легко ложиться на бумагу, превращая привычную природу в завораживающие пейзажи», — отметил автор.

Начало мероприятия — в 18:00.

Продлится выставка до 7 ноября.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+

Справка:

Тутукин Юрий Иванович родился в Новомосковске Тульской области в 1968 году. Прошел курс обучения в художественной школе и окончил Рязанское Художественное училище имени Вагнера в 1987 году. По образованию художник-оформитель, дизайнер в области дизайна частных и общественных интерьеров. В последние два года активно занимается живописью и графикой. Является членом Национального Союза пастелистов России с 2019 года. Работы находятся в частных и корпоративных собраниях. Живет и работает в Рязани.