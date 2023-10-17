В Рязани произошло массовое отключение света из-за аварии

В Рязани произошло массовое отключение света из-за аварии. Об этом во вторник, 17 октября, РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».

Без света остались улицы: Ленина, Горького, Радищева, Есенина, Лево-Лыбедская, Маяковского, Новослободская, Машиностроителей, Урицкого, Фрунзе, Свободы, Почтовая, Садовая, Магистральная, Полина, Мервинская, 1-я Красная, Народный бульвар, Октябрьская, Вишневая, Западная, Мервинские проезды, Западная, Библиотечная, Бахмачеевские проезды, Комбайновая.

Восстановить электричество намерены в течение трех часов с момента отключения.

В соцсетях очевидцы рассказали, что в центре Рязани не работают светофоры, а на улице Грибоедова троллейбусы встали в пробку.