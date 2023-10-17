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В Рязани откроют Центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В поселке Строитель появится Центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Центр будет находится в здании бывшего детского сада № 122. Сейчас оно пустует и требует ремонта. После приведения его в порядок, предполагается, что центр будет посещать до 100 ребят. Его деятельность должна будет способствовать профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Отмечается, что все дети дошкольного возраста поселка Строитель в полной мере охвачены дошкольным образованием, в детском саду № 152 есть вакантные места. Потребность во втором здании отсутствует.