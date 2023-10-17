Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 17
Срд, 18
Чтв, 19
ЦБ USD 97.35 0.06 18/10
ЦБ EUR 102.75 0.23 18/10
Нал. USD 96.88 / 97.9 17/10 16:37
Нал. EUR 102.52 / 103.3 17/10 17:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Песочное лобби. Как коломенские бизнесмены наплевали на решение рязанс...
Скандал вокруг добычи песка на землях рядом с рязанским...
13 октября 12:25
3 560
Недетское оружие. Подростки свободно покупают острые ножи и приносят и...
На сегодняшний день среди детей и подростков активно ра...
4 октября 13:17
9 985
Насколько вырастут налоговые вычеты с НДФЛ на образование и медицину
С 1 января 2024 года в России увеличатся налоговые выче...
4 октября 12:24
8 129
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
29 сентября 17:29
12 069
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани 18 октября отключат холодную воду на четырех улицах

В Рязани 18 октября отключат холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:

  • Октябрьский городок, дома с № 10 по № 28 (четная сторона) и с № 7 по № 27 (нечетная сторона);
  • улица Качевская, дома № 34 корпус 1, № 34 корпус 3, № 34 корпус 4, № 34 корпус 5, № 36;
  • улица Поселковая, дома № 7, № 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12);
  • улица Предзаводская, дома № 1/11, № 2/9.

Подвозить техническую воду будут на улицу Октябрьский городок к дома № 8 с 11:00 до 17:00.