В Рязани 18 октября отключат холодную воду на четырех улицах

В Рязани 18 октября отключат холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщается на сайте городского «Водоканала».

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:

Октябрьский городок, дома с № 10 по № 28 (четная сторона) и с № 7 по № 27 (нечетная сторона);

улица Качевская, дома № 34 корпус 1, № 34 корпус 3, № 34 корпус 4, № 34 корпус 5, № 36;

улица Поселковая, дома № 7, № 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12);

улица Предзаводская, дома № 1/11, № 2/9.

Подвозить техническую воду будут на улицу Октябрьский городок к дома № 8 с 11:00 до 17:00.