В России появятся рекомендации для реабилитации участников СВО с ранениями

Рабочая группа при Минздраве России подготовит рекомендации для реабилитации военнослужащих с ранениями и хроническими заболеваниями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения России Евгения Камкина.

«Создается рабочая группа, которая подготовит рекомендации по комплексной реабилитации бывших военнослужащих, нуждающихся не только в оказании медицинской реабилитации по поводу полученного ранения, но и которая бы учитывала бы имеющиеся хронические заболевания», — сказал он.

В Минздраве считают, что для этого можно использовать опыт и навыки ведущих федеральных национальных исследовательских медицинских центров, которые занимаются разработкой комплексных методов лечения.