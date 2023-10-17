В России намерены ужесточить правила покупки жилья посредством маткапитала

В России могут ужесточить правила приобретения жилья с использованием средств материнского капитала. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

При покупке домов или квартир планируется привлекать органы опеки и попечительства. Они будут оценивать пригодность жилья и одобрять использование средств на использование маткапитала. Если же они посчитают, что недвижимость непригодна для жилья, то деньги перевести продавцу будет невозможно. Сейчас органы опеки участвуют только в предпродаже недвижимости.

Отмечается, что такая мера необходима для борьбы с обналичиванием маткапитала, которое запрещено законом. Ежегодно таких преступлений совершается около 2-2,5 тысяч.