В РГАТУ отметили день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Рязанский государственный агротехнологический университет в торжественной обстановке отметил «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» и подвел итоги деятельности студенческих специализированных отрядов в III-м трудовом семестре 2023 года.

Ректор РГАТУ Александр Шемякин открыл торжественное мероприятие и поздравил присутствующих с профессиональным праздником.

«Становление России невозможно без развитого аграрного сектора. Для нашего Университета особенно ценно быть причастными к этому празднику. Мы готовим кадры, являемся крупным центром аграрного образования, а значит, вносим достойную лепту в развитие АПК», — отметил ректор вуза.

С профессиональным праздником коллектив университета также поздравили зампред правительства Рязанской области Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, а также представители министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, Главного управления ветеринарии Рязанской области, филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» и руководители предприятий АПК региона.

В рамках торжественного мероприятия за достигнутые успехи по итогам работы в текущем году и в связи с профессиональным праздником наградили лучших сотрудников и наиболее активных членов студенческих специализированных отрядов университета.