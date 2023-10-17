В Подмосковье сотрудница УК переехала протестующую женщину на машине

В Подмосковье сотрудница УК переехала протестующую женщину на машине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в подмосковном Щелкове.

Перед зданием УК «Паритет» собрались местные жители, которые жаловались на отсутствие отопления и ужасное состояние подвалов. Также на месте присутствовали журналисты.

Разговаривать сотрудница коммунальной организации не захотела и села в машину, чтобы уехать. Несмотря на то, что жители перегородили дорогу, она начала движение. Сперва сбила, а потом и переехала одну из протестующих.