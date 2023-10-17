В Москве школьница порезала себя ножом

В Москве школьница ударила себя ножом из-за того, что мама заставляла ее много есть. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Россия».

В Южном Тушино девятиклассница попала в больницу с сильными спазмами в животе. Во время осмотра врачи обнаружили у 15-летней пациентки порезы в области груди.

По словам матери, в прошлом учебном году девочка весила более 70 килограммов и из-за этого очень комплексовала. Летом начала худеть, отказавшись от еды. Девочка резко скинула 15 килограммов, и на фоне этого у нее начались проблемы со здоровьем. Мама заставляла ребенка есть, в результате чего подросток начала намеренно наносить себе вред.

С пострадавшей начали работать психологи.