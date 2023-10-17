В Москве многодетную мать обвиняют в торговле людьми

В Москве многодетную мать обвиняют в торговле людьми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Отмечается, что в отношении женщины, которая пыталась всех запутать, какие дети родные, а какие — нет, возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

По данным ведомства, проверка началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании.

Установлено, что 47-летняя москвичка воспитывает 15 несовершеннолетних детей.

«В 2010 году женщине была проведена операция, после которой она не могла рожать детей. При этом факт отсутствия родства между женщиной и ее пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы. При регистрации двух детей в органы ЗАГСа были представлены документы, содержащие заведомо ложные сведения», — рассказали в ведомстве. Уточняется, 47-летняя женщина и ее 44-летняя соучастница задержаны. В столичном главе Следкоме рассказали, что правоохранители провели 14 обысков по местам жительства. Кроме того, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.