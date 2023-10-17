В Красноярском крае мужчина поджег жену

В Красноярском крае мужчина поджег 32-летнюю супругу. Об этом сообщает telegram-канал «Плохие новости».

Отмечается, что мужчина поссорился с женой на летней кухне. Он упрекнул ее в том, что она употребляет слишком много спиртного, плеснул на женщину легковоспламеняющейся жидкостью из канистры и зажег рядом с ней спичку.

Загорелась одежда. Женщина получила ожоги 70% тела. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Злоумышленника арестовали. Его обвиняют в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Возбуждено уголовное дело.