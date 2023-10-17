В Екатеринбурге студент накинулся с кухонным ножом на однокурсника

В Екатеринбурге студент колледжа накинулся с кухонным ножом на однокурсника, потому что тот готовил лучше его. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В екатеринбургском колледже студент-повар чуть не зарезал кухонным ножом однокурсника. Парня бесило, что он готовит хуже своего знакомого. Его остановили и отобрали нож», —отмечается в сообщении.

Дебоширом оказался 18-летний молодой человек. Его увезли в медучреждение.