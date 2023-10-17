В Екатеринбурге 35-летний мужчина выпал из окна горящей многоэтажки и погиб

В Екатеринбурге 17 октября мужчина выпал из окна и погиб. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла в четыре утра на улице Начдива Онуфриева. На восьмом этаже случилось возгорание. Огонь распространился по площади 50 квадратных метров.

В этот момент из окна выпал 35-летний мужчина (собственник квартиры) и погиб.

По каким причинам возник пожар — неизвестно.

Правоохранители проводят проверку.