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В эфир «Первого канала» вернется телешоу «Модный приговор»

В эфир «Первого канала» вернется телешоу «Модный приговор». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на генерального директора Константина Эрнста.

«Программа „Модный приговор“ скоро вернется в эфир Первого канала по многочисленным просьбам наших телезрительниц. Ведущий будет новый, могу сказать, что это точно будет не Александр Васильев. Из старого состава останется только Эвелина Хромченко», — отметил Эрнст.

Телепрограмма «Модный приговор» появилась на экранах в 2007 году. Ее ведущим стал модельер Вячеслав Зайцев. Участниками программы неоднократно становились рязанцы. Телешоу перестало выходить в эфир в марте 2022 года.