В администрации Рязани прокомментировали массовое отключение света в городе

В администрации Рязани прокомментировали массовое отключение света в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что из-за повреждения на электросетях в Рязани остановились троллейбусы.

Во вторник, 17 октября, с 05:25 отключена электроэнергия на улицах Щедрина, Полонского, Введенской, Радищева, Горького, Почтовой, Новослободской, Ленина и площади Театральной.

Бригады «РГРЭС» направлены на устранение аварии.

Движение троллейбусов маршрутов № 3, 5, 13 остановлено. Троллейбус № 10 едет до Соборной.

Сейчас на маршрутах работают троллейбусы МАЗ на автономном ходу: на маршруте № 13 — два, № 5н — один, № 5в — один, № 3 — один.

Напомним, ранее в МУП «РГРЭС» рассказали о ситуации в городе с отключением света.