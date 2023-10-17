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Умер украинский шоумен Сергей Сивохо

Умер украинский шоумен, участник команд КВН Сергей Сивохо. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу артиста.

Сивохо не стало во вторник, 17 октября, в 5:40. СМИ отмечают, что он умер в немецкой больнице. Ранее о том, что артиста отключат от системы жизнеобеспечения сообщила член Общественной палаты России Анна Ревякина.

В КВН Сивохо выступал за команду Донецкого политехнического института (ДПИ), позднее был участником команд «Дрим-тим», Сборная СНГ и Сборная XX века. Также он был членом жюри украинского шоу «Лига смеха» и снимался в десятке фильмов и сериалов, в том числе ситкомах «Моя прекрасная няня» и «Счастливы вместе». Помимо этого на СТС он вел передачу «Скрытая камера».

После избрания Владимира Зеленского Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса (с октября 2019 года по март 2020 года). Шоумен отвечал за подготовку «Национальной платформы примирения и единства» — украинской инициативы мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Однако когда он презентовал инициативу в марте 2020 года, украинские националисты избили его.