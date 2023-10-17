У женщины, которую переехала сотрудница УК в Подмосковье, сломаны обе ноги

У женщины, которую переехала сотрудница УК в Подмосковье, сломаны обе ноги. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам очевидцев, у женщины, которую переехала сотрудница УК на машине, сломаны обе ноги. Пострадавшую госпитализировали.

«По предварительным данным, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Проводятся диагностические исследования. Медицинская помощь оказывается в полном объеме," — рассказали в минздраве.

Ранее появилось видео наезда на пострадавшую.