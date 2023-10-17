ТАСС: россияне стали чаще покупать подержанные автомобили

Продажи подержанных автомобилей в России в сентябре выросли на 10,9% по сравнению с первым осенним месяцем в 2022 году и составили 509.500 авто. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Автостат».

Лидерство традиционно сохраняет отечественный бренд Lada: в сентябре текущего года на российском рынке продали 115,3 тысячи подержанных автомобилей. Второе место заняла Toyota, продажи которой в отчетном месяце выросли на 13,7%.

Топ-3 замыкает бренд Kia с ростом в 11,4%. Следом идут марки Hyundai и Nissan.