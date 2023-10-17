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Рязанские полицейские ищут очевидцев смертельного наезда на пенсионера на трассе М-5 «Урал»

Рязанские полицейские ищут очевидцев смертельного наезда на пенсионера на трассе М-5 «Урал». Об этом сообщает

Инцидент произошел 6 октября, примерно в 14:05, в Рязани, на 181-ом километре автодороги М-5 «Урал». 38-летний житель Москвы, управляя автомобилем Hyundai сбил 86-летнего местного жителя.

В результате происшествия 86-летний пешеход от полученных травм скончался.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, просят обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по телефону (4912) 44-46-08 или по адресу: улица Фирсова, дом № 12, корпус 1.