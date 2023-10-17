Рязанская область направила пять тонн гуманитарного груза в Новую Каховку

Рязанская область направила пять тонн гуманитарного груза в Новую Каховку. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

В комитете по информации и массовым коммуникациям региона сообщили о том, что по поручению Павла Малкова из Рязанской области направили очередной гуманитарный груз в город Новая Каховка в Херсонской области.

По словам зампреда правительства Анны Росляковой, Рязанская область на системной основе оказывает поддержку воинам СВО и жителям Донбасса.

Отмечается, что новая партия гуманитарного груза формировалась при участии правительства области, администрации города, Рязанской городской Думы и регионального отделения ОНФ.

«Основа груза — теплая одежда для детей, продукты питания, в том числе быстрого приготовления, что очень важно, учитывая те условия, в которых живут люди. В рамках оказания шефской помощи наши МФЦ направляет оборудование для центров „Мои документы“ Херсонской области. По поручению губернатора мы системно выстроили эту работу в регионе. Будем ее продолжать, потому что рязанцы — люди неравнодушные и всегда готовы помочь», — рассказала Рослякова.

Зампред правительства также отметила, что Рязанская область активно участвует в восстановлении инфраструктуры новых регионов России. Специалисты региона оказывают помощь в ремонте социальных объектов, жилых домов и инженерных коммуникаций.