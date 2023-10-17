Рязанская мэрия рассказала, сколько денег потребуется для расширения двух улиц

Рязанская мэрия рассказала, сколько денег потребуется для проекта и расширения улицы Зубковой и Касимовского шоссе. Информацию ведомство предоставило редакции РЗН.инфо.

Исполняющий обязанности начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов заявлял, что в 2023 реконструируют две улицы. В мэрии отметили, что в этом году не будут проводить их расширение.

«В план на 2023 год включены мероприятия по разработке проектной документации на капремонт/реконструкцию дорог по улице Зубковой и Касимовскому шоссе», — говорится в ответе.

Кроме того, в мэрии добавили, что стоимость работ и разработка проектной документации обойдется как минимум в 1,5 миллиарда рублей.