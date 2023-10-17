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Рязанку подозревают в мошенничестве при получении выплат

Рязанку подозревают в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

По информации ведомства, с сентября 2020 по сентябрь 2022 годы женщина получала на двух малолетних детей ежемесячные выплаты для лиц, постоянно проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Однако фактически она там не жила. Так рязанка нелегально получила от Пенсионного фонда России более 120 тысяч рублейю

Проводятся процессуальные действия, идет сбор и закрепление доказательств.