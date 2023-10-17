Рязанцы прошли в финал Международной премии #Мывместе

Рязанские добровольцы прошли в финал Международной премии #Мывместе . Об этом сообщила в своем телеграм-канале первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова.

Отмечается, что всего финалистами национального трека в этом году стали 128 человек из 48 регионов страны. В их числе студент РязГМУ имени Павлова Георгий Володичев, который представил проект «Студенческая выездная бригада «Вакцина здоровья» и волонтер Шиловского района Денис Севрюков — автор проекта «Под покровом Александра Невского».

В настоящее время проходит голосование. Поддержать участников от Рязанской области жители региона могут на сайте проекта. Затем состоится экспертная оценка инициатив. Итоги Международной премии подведут 5 декабря в Москве.