Рязанцы пожаловались на работу маршрутки № 62

Рязанцы пожаловались на работу маршрутки № 62. Пост об этом появился в Telegram-канале RZN Life.

«Сколько лет живу Дашках Военных, район не плохой. Но вот уехать оттуда невозможно, 62 маршрутка принципиально не хочет работать. С утра на работу и в школу добраться невозможно. Чтоб к 8:00 доехать до Полетаева надо на остановке быть в 7:00. Маршрутки настолько забиты, что многие люди просто не влазят. Администрация города, может все-таки отреагируете на это. Уже писала жалобы на данный маршрут, ноль реакции», — пишет автор поста.