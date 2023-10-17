Рязанцы массово пожаловались на услуги связи

Почти полторы сотни рязанцев пожаловались в региональный Роспотребнадзор на услуги связи. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Жителей не устраивало качество телефонного или интернет соединения. Кроме того, операторы навязывали платные услуги или меняли условия тарифного плана, при этом не всегда предупреждали клиентов.

По словам корреспондента, компании обязаны уведомлять о смене тарифа не менее чем за 10 дней. А платные услуги подключаются с письменного согласия клиента.

«В случае разногласия при оказании услуг связи абонент имеет право в досудебном порядке направить претензию оператору связи. Претензия направляется в письменном виде, заказным письмом с уведомлением на адрес юридического лица. В случае не рассмотрения претензии либо неудовлетворения ваших требований, абонент имеет право обратиться в суд», — рассказала специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей регионального Роспотребнадзора Оксана Тарасова.