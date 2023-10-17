Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в октябре

Рязанцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в октябре. Рейтинг опубликовал сервис SuperJob.

Самой высокооплачиваемой вакансией назвали работу директора супермаркета с зарплатой от 90 тысяч рублей. На втором месте рейтинга оказалась вакансия начальника производства обуви, за которую обещают от 80 до 100 тысяч рублей.

Зарплата за вакансию, оказавшуюся на третьем месте — ветеринарный врач начинается от 80 тысяч рублей.

Зарплату от 75 до 100 тысяч рублей обещают регулировщику РЭА и приборов, эта вакансия расположилась на четвертом месте рейтинга. Менеджер ВЭД, попавший на пятое место, получает также от 75 тысяч.