Рогов: российские военные ликвидировали две группы украинских диверсантов в ДНР
Российские военные ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует ТАСС.
По его словам, шесть групп ВСУ численностью до роты каждая пытались прорвать оборону российской армии в сторону села Вербового в Запорожской области. Однако ВС России остановили попытки ВСУ.
Также ВС РФ пресекли четыре попытки ротации в районе Урожайного и Старомайорского.