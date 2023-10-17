Рогов: российские военные ликвидировали две группы украинских диверсантов в ДНР

Российские военные ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует ТАСС.

По его словам, шесть групп ВСУ численностью до роты каждая пытались прорвать оборону российской армии в сторону села Вербового в Запорожской области. Однако ВС России остановили попытки ВСУ.

Также ВС РФ пресекли четыре попытки ротации в районе Урожайного и Старомайорского.