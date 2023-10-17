Правительство утвердило страны, которые смогут проводить идентификацию граждан для финопераций в РФ

Правительство утвердило перечень стран, финансовые организации которых смогут проводить идентификацию граждан для осуществления финансовых операций в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

В перечень вошли 25 стран:

Азербайджан; Алжир; Армения; Бахрейн; Белоруссия; Бразилия; Египет; Индия; Индонезия; Казахстан; Катар; Киргизия; Китай; Кувейт; Малайзия; Монголия; Объединенные Арабские Эмираты; Оман; Пакистан; Саудовская Аравия; Таджикистан; Таиланд; Туркменистан; Турция; Узбекистан.

Отмечается, что закон, по которому российские банки и платформы по выпуску цифровых финансовых активов поручать зарубежным банкам или организациям финансового рынка идентификацию иностранных клиентов, президент России Владимир Путин подписал в июле 2023 года.

Фото: Moscow-Live.ru