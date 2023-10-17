Правительство утвердило страны, которые смогут проводить идентификацию граждан для финопераций в РФ
Правительство утвердило перечень стран, финансовые организации которых смогут проводить идентификацию граждан для осуществления финансовых операций в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.
В перечень вошли 25 стран:
- Азербайджан;
- Алжир;
- Армения;
- Бахрейн;
- Белоруссия;
- Бразилия;
- Египет;
- Индия;
- Индонезия;
- Казахстан;
- Катар;
- Киргизия;
- Китай;
- Кувейт;
- Малайзия;
- Монголия;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Оман;
- Пакистан;
- Саудовская Аравия;
- Таджикистан;
- Таиланд;
- Туркменистан;
- Турция;
- Узбекистан.
Отмечается, что закон, по которому российские банки и платформы по выпуску цифровых финансовых активов поручать зарубежным банкам или организациям финансового рынка идентификацию иностранных клиентов, президент России Владимир Путин подписал в июле 2023 года.
Фото: Moscow-Live.ru