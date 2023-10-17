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Правительство утвердило страны, которые смогут проводить идентификацию граждан для финопераций в РФ

Правительство утвердило перечень стран, финансовые организации которых смогут проводить идентификацию граждан для осуществления финансовых операций в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина.

В перечень вошли 25 стран:

  1. Азербайджан;
  2. Алжир;
  3. Армения;
  4. Бахрейн;
  5. Белоруссия;
  6. Бразилия;
  7. Египет;
  8. Индия;
  9. Индонезия;
  10. Казахстан;
  11. Катар;
  12. Киргизия;
  13. Китай;
  14. Кувейт;
  15. Малайзия;
  16. Монголия;
  17. Объединенные Арабские Эмираты;
  18. Оман;
  19. Пакистан;
  20. Саудовская Аравия;
  21. Таджикистан;
  22. Таиланд;
  23. Туркменистан;
  24. Турция;
  25. Узбекистан.

Отмечается, что закон, по которому российские банки и платформы по выпуску цифровых финансовых активов поручать зарубежным банкам или организациям финансового рынка идентификацию иностранных клиентов, президент России Владимир Путин подписал в июле 2023 года.

Фото: Moscow-Live.ru