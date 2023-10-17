Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова приняла участие в совещании по строительству и оснащению школ

Во вторник, 17 октября, первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова по видеоконференцсвязи приняла участие в совещании с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

Речь шла о работе по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, объектов инфраструктуры в рамках национального проекта «Образование». Также обсудили строительство и капитальный ремонт школ, оснащение их современным оборудованием.

Министр просвещения Сергей Кравцов дал регионам ряд поручений, направленных на дальнейшее совершенствование проводимой работы. Он также обратил внимание на конкурс «Это у нас семейное», который проходит по инициативе президента Владимира Путина в рамках работы платформы «Россия — страна возможностей». Прием заявок продлится до 4 ноября.