Орбан: Венгрия никогда не хотела противостоять России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Будапешт никогда не хотел противостоять России. Об этом пишет РЕН ТВ .

Политик отметил, что сейчас Венгрия пытается по максимуму спасти отношения с Россией.

«Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось», — заявил венгерский премьер.

Отметим, что Орбан и Путин встретились в Китае. Российский лидер прибыл на форум «Один пояс — один путь». Также в рамках визита он встретится с руководителями Монголии, Таиланда и Лаоса.