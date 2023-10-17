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На улице Рязани задержали 36-летнего мужчину с наркотиками

В Рязани задержали мужчину, у которого с собой были наркотики. Об этом рассказала пресс-служба МВД.

Полицейские заметили подозрительного мужчину на улице Урицкого. При виде них он пытался скрыться, но у него этого не получилось.

Со слов правоохранителей, в разговоре 36-летний житель Рыбного вел себя неадекватно, пытался вырваться, но в итоге признался, что у него с собой есть синтетический наркотик. Также он признался, что нашел его в «укромном месте».

Лабораторное исследование показало, что вещество является производным N-метилэфедрона весом 1,17 грамма.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит лишение свободы до 10 лет.