На СВО применили новую огнеметную систему «Тосочка»

Российские военные уничтожили украинскую пехоту при помощи огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе», — сказали в ведомстве.

Специалисты радиохимической и биологической защиты высоко оценили тактико-технические характеристики огнеметной системы. Они выросли за счет повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, увеличенной дальности и точности используемых боеприпасов.

Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью. Имеет автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем, а также увеличенную дальность стрельбы. Также тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

Изготовлением ТОС-2 «Тосочка» занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро» группы предприятий «Мотовилихинские заводы».

Отмечается, что впервые «Тосочку» представили в июне 2020 года на параде Победы в Москве. Четыре боевые машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Сейчас они проходят испытания и в случае успешного завершения будут приняты на вооружение.

Ранее в России имелись ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-1 «Буратино».