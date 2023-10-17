Марченко: Киев не сможет существовать без поддержки Запада даже после завершения конфликта

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании с Запада внутренними мерами, такое положение будет сохраняться годами. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на «Укринформ».

Политик отметил, что сейчас Украина не изменит налоговую политику, инструменты увеличения доходов бюджета ограничены. На любые нововведения, в том числе и акцизы, требуется время.

Марченко добавил, что Украина не сможет «радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки» по завершению конфликта.