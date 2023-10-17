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Марченко: Киев не сможет существовать без поддержки Запада даже после завершения конфликта

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании с Запада внутренними мерами, такое положение будет сохраняться годами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Укринформ».

Политик отметил, что сейчас Украина не изменит налоговую политику, инструменты увеличения доходов бюджета ограничены. На любые нововведения, в том числе и акцизы, требуется время.

Марченко добавил, что Украина не сможет «радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки» по завершению конфликта.