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Малков сообщил, что детский сад в Кальном достроят в ноябре

Малков сообщил, что детский сад в Кальном достроят в ноябре. Об этом написал в своем Telegram-канале во вторник, 17 октября.

Губернатор сообщил, что в микрорайоне Кальное в ноябре достроят детский сад на 224 места. В саду будет 10 групп. В нем предусмотрено все необходимое оснащение. Территория вокруг дошкольного учреждения будет благоустроена и оборудована игровыми и спортивными элементами.

Также Малков добавил, что в селе Дядьково Рязанского района уже достроили новый детский сад на 224 места. До конца года он будет готов принять детей. Сейчас оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию, жители с нетерпением ждут его открытия. В детском саду тоже планируется сформировать 10 групп.

«Оба детских сада строим с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Будем и дальше использовать все виды федеральной поддержки для создания социальной инфраструктуры», — отметил губернатор.